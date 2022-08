Iz bolniške sobe se je oglasil raper Zlatko: Zdrav človek ima tisoč želja, bolan samo eno

Iz kirurškega sanatorija v Rožni Dolini se je oglasil raper Zlatan Čordić Zlatko, ki je v teh dneh prestal operativni poseg. Tamkajšnje zdravstveno osebje je izjemno pohvalil, poudaril pa je, da zdravje ni samoumevno.

»Zdrav človek ima tisoč želja, bolan samo eno. Rad bi pohvalil vse zaposlene od prvega do zadnjega, ker so svoje delo opravili več kot odlično. Operacijskega posega se nisem ustrašil, ker sem se s prijateljem šalil, da gre za lepotni poseg, vendar moram dodati, da mi nič od tega ni samoumevno, in še enkrat moj poklon dr. Yasmin Marianna Hunt, vam in vaši ekipi. Tega ne pišem, da bi se vam smilil, temveč zato, ker vidim, da so družbene norme pošandrcale in se v zvezde kuje ljudi, ki si tega niti ne zaslužijo. Z razumom obdarjeni bodo razumeli. Držte glavo gor, Svet je Lep,« je ob dveh fotografijah iz bolniške sobe zapisal Zlatko.

Številni komentatorji so mu zaželeli čimprejšnje okrevanje, lepim željam pa se pridružujemo tudi v našem uredništvu.