Irena Joveva ima ob dnevu žena pomembno sporočilo

»Zdi se mi nerazumljivo, da se moramo leta 2024 pogovarjati o uravnoteženi zastopanosti spolov v politiki (in dejstvu, da te uravnoteženosti dejansko res ni), ker mi to vse pove o tem, kje kot družba nismo. Želim si, da bi se ljudi ocenjevalo po njihovi osebnosti, predvsem pa po njihovem delu in da bomo v politiki ženske, ki se ne bomo obremenjevale s tem, čigav svet je to.

Politika ni in ne sme biti samo moški svet. Ženskam z družino se rado očita, da se niso dovolj posvetile karieri. Če pa družine nimaš, si karieristka. Skratka, vedno je nekaj narobe. Zakaj je pri moških to njihova zasebna izbira, pri ženskah pa ne? Kolikor vem, se pravica do zasebnega življenja ne deli na spol. Tudi v politiki ne,« je ob dnevu žena sporočilo evropske poslanke Irene Joveve, ki si na političnih položajih želi močne, drzne in pogumne ženske, ki bi s svojim zgledom za ta poklic navdušile tudi več mladih.

Odprta za ideje

»Trudim se mlajšim aktualno politiko pojasniti na čim bolj poljuden, toda ne podcenjujoč način, hkrati pa jim dopovedati, da je prav, da so aktivni državljani. Poskušam jih tudi čim bolj vplesti v svoje delo. V ta namen sem ustvarila projekt Ideje, ki presegajo meje, kamor mi lahko vsakdo napiše neko svojo idejo, pobudo za spremembo … potem pa v okviru svojih pristojnosti poskušam premakniti zadeve. Pomembno se mi zdi, da smo za ljudi dostopni in jim s tem dajemo možnost soustvarjanja kakovostnejšega bivanja in družbe, pri tem pa imajo pomembno vlogo tudi starši, šola in mediji,« še pravi evropska poslanka.

Irena Joveva pravi, da moramo otrokom pojasniti, zakaj je pomembno biti družbeno aktiven. FOTO: Jože Suhadolnik

»Zagotovo se vse začne pri starših. Po mojem mnenju je naša dolžnost, da otrokom vsakič znova pojasnimo, zakaj je tako zelo pomembno biti družbeno aktiven, seveda tudi kritičen, toda vedno spoštljiv. Enako velja za šole, kjer so se določeni koraki glede aktivne državljanske vzgoje že naredili, a želela bi si še več. Na primer poučevanja o medijski pismenosti, ker se mi pri medijih zdi v teh časih najbolj pomembno ravno to, da znamo oceniti, katere informacije so kredibilne in katere ne,« je prepričana.

Ne bodite ljudje, ki se na ženske spomnijo samo na 8. marec.

Močna borka in pripravljena pomagati

Irena je tudi mamica dveletni Mili, za katero si želi, da bi se dobro znašla v tem norem svetu, da bo močna borka, toda hkrati tudi nesebična, pripravljena pomagati sočloveku.

»Ravno zato, ker me skrbi, v kakšen svet bo odrasla, si želim, da ona vanj prispeva lepše in boljše, tako kot se to trudi početi njena mama,« pravi in ob mednarodnem dnevu žensk še sporoča: »Ne bodite ljudje, ki se na ženske spomnijo samo na 8. marec. Če imate potrebo samo na ta dan trepljati in tolažiti 'nežne dušice', potem ste zgrešili tako praznik kot stoletje, predvsem pa bistvo vsega.«