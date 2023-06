Huda nesreča Aleša Musarja: Za posledicami nesreče je umrl moj oče. V manj robustnem avtu bi tudi jaz (FOTO)

V Delovem podkastu Moč politike so gostili Aleša Musarja, moža prve predsednice države Nataše Pirc Musar. Spregovorili so o njegovih poslih, o Ruski dači pa tudi tudi o dragem maseratiju, na katerem pa niso bile slovenske registrske oznake, temveč nemške.

Musar je dejal, da danes vozi karavana mercedesa E, v lasti pa ima še enega starodobnika, ki je ravno tako registriran v Sloveniji (poročali smo že, da ima rolls-roycea, več o tem v članku FOTO: Mož Nataše Pirc Musar kupil princesin rolls-royce).

A v letu 2017 in 2018 je res najemal maseratija v Nemčiji, je potrdil. Nadaljeval je takole:

»To je avto, ki ga od 2. marca 2018 nimam več. Z njim smo doživeli precej hudo prometno nesrečo. Na zasavski cesti je šel kamion na naš pas in potem čelno trčil v nas. Za posledicami te nesreče je umrl moj oče. V manj robustnem avtu tudi jaz ne bi preživel. Tako da je vsaka omemba tega maseratija boleč spomin.«

Prometna nesreča z maseratijem se je zgodila blizu Kresnic. FOTO: PGD Litija

Kaj je o dogodku zapisala policija

Policijska uprava Ljubljana je o dogodku zapisala, da je 36-letnik vozil tovorno vozilo po glavni cesti od Hotiča proti Kresnicam v koloni vozil, ki se je pri odcepu za Vernek ustavljala zaradi vozila, ki je zavijalo desno. Pri zaviranju je tovornjakarja zaneslo na nasprotno smerno vozišče, po katerem je takrat pripeljal 52-letni voznik maseratija, s katerim sta trčila. V nesreči so bili voznik in njegova potnika v osebnem vozilu poškodovani in odpeljani v UKC Ljubljana. O stopnji poškodb policija ni poročala. Materialno škodo so ocenili na okoli 80.000 evrov.

