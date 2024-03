Hoferju bo v novi oddaji na RTV-ju štrene mešal Primorec

Na prvem programu Televizije Slovenija bomo kmalu, prvič v petek, 15. marca, spremljali novo narodnozabavno oddajo Glasbeni pozdrav, ki bo nadomestila nekdanjo oddajo V petek zvečer. Seveda je njen koncept povsem drugačen, žal ne bomo poslušali igranja in petja v živo, kar je bila največja dodana vrednost prejšnje oddaje. A so številni izvajalci narodnozabavne glasbe kljub temu veseli, da na televiziji niso zaobšli pričakovanj gledalcev in gledalk, ki so izrazili mnenje, da si naša največja javna televizija ne more privoščiti, da na sporedu ne bi bilo oddaje, ki odraža našo identiteto.

Vodil jo bo prekaljeni televizijski in radijski voditelj Andrej Hofer, ki obljublja, da bo v njej povezal in gostil tako ljubitelje nostalgije kot tudi mlajše generacije ustvarjalcev omenjene zvrsti. Oddaja, ki bo trajala eno uro, se bo osredotočala predvsem na slovensko ljudsko in tudi zabavno glasbo, namenjena bo torej mlajši in starejši generaciji, v njej bodo nastopili ustvarjalci, pevci, pevke, skupine in avtorji, ki oblikujejo in bogatijo domačo glasbeno sceno.

Hofer bo v oddaji gostil številna znana imena mlajše in starejše generacije izvajalcev in ustvarjalcev narodnozabavne glasbe. FOTO: arhiv RTV

Prvi osrednji gost bo Alfi Nipič, nekdanji pevec v Avsenikovem tercetu, za katerim je 60 let glasbene poti, na pogovornem kavču pa se bo Hoferju pridružila Maša Uranjek Frece, pevka skupine Chicas, nekdanja navihanka, učiteljica petja, glasbena pedagoginja, predvsem pa simpatična in iskriva ljubiteljica živali in narave. V oddaji bodo sodelovali tudi Prebrisani muzikanti, posebej za primerno izdajo pa sta ljudsko skladbo posnela akademsko izobražena glasbenika in vokalista Eva Černe in Klemen Torkar.

Andreju Hoferju bo v studiu in v garderobi ter zaodrju štrene mešal mladi Primorec Sandi Morel, ki obožuje vse goste v studiu in si bo tudi sam želel sodelovali kot glasbenik in tudi sovoditelj petkove večerne oddaje. Mu bo uspelo? Urednica oddaj je Ana Benkovič, ki bo s Hoferjem tudi soscenaristka, režiser pa Aljaž Bastič.