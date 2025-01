Hči znanega glasbenika postala faca leta! S svojim talentom navdušuje doma in v tujini

Decembra je faca leta postala mlada Celjanka, dijakinja Gimnazije Celje - Center (GCC) Zara Kregar, na katero so ponosni tudi na Mestni občini Celje. Priznanje ji je v ljubljanski Narodni galeriji izročila predsednica države Nataša Pirc Musar, častna pokroviteljica spletnega časopisa Časoris, ki je namenjen radovednim otrokom in v katerem so izbirali face, ki so glasniki sprememb, nosilci novih idej in tisti, ki odraslim vedno znova kažejo, kako pomembno je ostati radoveden, pogumen in odprt.

Danes je članica več glasbenih zasedb, The Šlagers, Gypsy band ter velenjske skupine Asix.

Zara, mlada pevka, ki si želi še letos izdati svojo prvo avtorsko skladbo, je hči znanega glasbenika Toneta Kregarja, člana priljubljene skupine Mi2 in direktorja Muzeja novejše zgodovine Celje, ki je očitno podedovala očetove glasbene gene.

Zara Kregar je odlična vokalistka. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Glasba je del mene že od tretjega leta, ko sem prvič stopila v prostore Glasbene šole Celje. Takrat sem vedela, da je to pot, po kateri želim hoditi,« je po razglasitvi naziva faca leta 2024 dejala Zara, ki navdušuje na slovenskih in mednarodnih glasbenih odrih. Glasbeno pot je začela s klavirjem, nato se je učila klasično petje pri profesorju Davorju Mikuliću, džezovsko pa pri mentorici Nuši Ofentavšek.

Odpela duet s Hamom

Danes je članica več glasbenih zasedb, The Šlagers, Gypsy band ter velenjske skupine Asix. Med vsemi nastopi ji je najbolj ostal v spominu duet s Hamom, ki ga je zapela na šolskem koncertu GCC. Lani je posnela uvodno skladbo za mladinsko oddajo Prvič in njen glas, poleg Bena Zupančiča in Martina Gubine, je mogoče slišati na radiu in televiziji.

Njen oče je Tone Kregar, glasbenik in direktor Muzeja novejše zgodovine Celje. FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

»To je bila nepozabna izkušnja, spoznala sem vrhunske glasbenike in producenta ter dobila izjemen vpogled v glasbeno produkcijo,« pravi Zara. V strokovni žiriji Časorisa so bili novinarka in urednica Darja Groznik, predsednica ZPMS, pisatelj Primož Suhodolčan, psihologinja Mateja Štirn, gimnazijka Taja Zidanšek in urednica Časorisa Sonja Merljak Zdovc.