Harry in Meghan svetu prvič pokazala hčerko Lilibet

Junija sta princ Harry in njegova žena Meghan Markle povila deklico Lilibet, toda javnosti sta jo prvič pokazala danes, ob tradicionalnem božičnem voščilu. Objavila sta prisrčno družinsko fotografijo, na kateri so vsi štirje, tudi njun dveletni sin Archie.

Fotografijo je posnel Alexi Lubomirski na njihovem domu v Santa Barbari, kamor so se preselili po umiku iz kraljeve družine.

Voščilnico je par poslal preko dobrodelne ustanove Archewell, ki sta jo soustanovila. V njej sta zaželela vesele praznike in zapisala, kako so letos postali družina. »Archie je iz naju naredil mamo in očeta, Lili pa družino,« sta zapisala. Izpostavila sta še svoje donacije več ameriškim organizacijam, ki pomagajo družinam, »ki pričakujejo leto 2022, od tistih, ki so jih preselili iz Afganistana, do ameriških družin, ki potrebujejo plačan starševski dopust«.