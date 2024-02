Hajdi preživlja čarobne trenutke v tujini: presenetil jo je in ji nadel prstan (VIDEO)

Hajdi Korošec Jazbinšek v teh dneh s svojo družino uživa v krajih, ki so daleč od Slovenije. Najprej so obiskali Malezijo in njeno glavno mesto Kuala Lumpur, nato pa še Bali.

Malezija jo je očitno zelo navdušila, saj pravi, da se bodo še vrnili. »V 24 urah smo doživeli in okusili delček glavnega mesta Kuala Lumpur. Obiskali smo kraljevo palačo, National Monument, Petronas Twin Towers, Chocolate factory, Petaling Street Market, National Mosque in se guštirali v raznoliki kulinariki,« je zapisala na instagramu in delila nekaj utrinkov s potovanja, ki so bili ujeti v objektiv kamere.

Na Baliju so jih pričakali nasmejani ljudje in lepa narava. »Potovati, spoznavati ljudi, njihovo življenje, njihove zgodbe in kulinariko. Vse to je naša strast. Tokrat smo raziskovali Bali v osrčju mesteca Ubud, ki ga obkroža deževni gozd, riževa polja, posejana s hindujskimi templji in svetišči,« je zapisala. Med obiskom te države ji je njen mož Urban Jazbinšek spet nadel prstan, a tokrat je šlo za simboličnega. Narejen je bil namreč iz rože.

Ni pa Hajdi edina znana Slovenka, ki je v začetku leta zapustila Slovenijo in se odpravila v tople kraje. To je storila tudi Helena Blagne. Slovenska glasbenica je med potovanjem obiskala tudi svoje rojake. Zaradi vabila slovenske skupnosti pa je bila globoko ganjena.