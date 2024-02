Poglejte, kako globoko ganjena je bila Helena Blagne (VIDEO)

Slovenska glasbenica Helena Blagne je pred tedni odpotovala v daljne kraje. Najprej je bila na Tajskem, nato pa se je odpravila še v Avstralijo, kjer je obiskala rojake. Kot je razkrila na instagramu, jo je v Avstralijo povabila slovenska skupnost.

V Avstraliji je tudi nastopila. Na instagramu je objavila video, v katerem lahko vidimo delček njenega nastopa med rojaki. Kot je slišati, je med nastopom zapela tudi slovensko himno in tako tam živečim prinesla delček Slovenije.

Nastopila je v Sydneyu in Canberri

»Priznam, da sem bila globoko ganjena in vesela, ko me je slovenska skupnost ponovno povabila v meni tako zelo ljubo Avstralijo. Vsekakor sem ena izmed redkih slovenskih glasbenikov, ki neutrudno obiskuje rojake po svetu,« je Helena zapisala na instagramu.

In dodala: »Za osrednji slovenski kulturni praznik sem tako v okviru Prešernovega dne nastopila na dveh koncertih, in sicer v Sydneyu in Canberri. Občutki, ko prenašaš slovensko pesem in besedo v svet so izjemni, zlasti, ko vidiš veselje in hvaležnost naših ljudi. Takšne pozornosti slovenskim izseljencem pomenijo dragocen stik z domovino in kulturno identiteto, zato sem prepričana, da se nismo videli zadnjič. Čestitke organizatorjem za zabaven, sproščen in prešeren večer, potezo prijateljstva in povezovanja za skupno kulturno prihodnost, na katero ne smemo pozabiti.«

Helena je sicer v Avstraliji združila delo z oddihom. Pred dnevi si je ogledala znameniti Sydneyjski pristaniški most.

V Avstraliji živi kar nekaj oseb, ki se opredeljujejo za Slovence, in lepo je videti, da jih obišče tudi kakšen slovenski glasbenik. Kot so zapisali na spletnem mestu državne uprave (www.gov.si), se je leta 2021 na popisu prebivalstva za Slovence opredelilo natanko 21.345 ljudi v Avstraliji.