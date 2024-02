Kdo dela družbo Heleni Blagne na luksuznem potovanju ? (FOTO)

Čeprav imamo pri nas v teh dneh čez dan že nekoliko višje temperature, so te še daleč od poletnih. Takšne pa imajo v Sydneyju, kamor se je odpravila naša glasbenica Helena Blagne.

Priljubljena pevka je na svojem instagram profilu objavila sliko, na kateri sedi na klopci, za njo pa je znameniti Sydneyjski pristaniški most. Kdo ji na tem lepem potovanju dela družbo, lahko le ugibamo. V Avstraliji bo sicer združila delo z oddihom, saj se je tja odpravila tudi z namenom, da kaj zapoje.

Helena je bila pred nekaj dnevi že na Tajskem, kjer imajo še višje temperature. V to daljno državo se sicer redno vrača. Kot je dejala, se je nemogoče naveličati vsega, kar ponuja.

Ni pa Helena edina, ki je v začetku leta zapustila naše kraje in se odpravila v toplejše. To je storila tudi Severina, ki se je prav tako odpravila na Tajsko. Kot je videti po njenih objavah, ji na Tajskem ni bilo dolgčas. Uživala je na rajskih plažah. Od blizu se je srečala s slonom. Obiskala je tudi otok, na katerem so leta 1974 snemali film o Jamesu Bondu (The Man with the Golden Gun).