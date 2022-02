Hajdi kar pihala od jeze: to se jim je zgodilo na morju

Potem ko se je Hajdi Korošec Jazbinšek z družino komaj vrnila iz toplih krajev (uživali so na Mavriciju) po se za podaljšan konec tedna spet odpravili proti jugu – na hrvaško morje.

V njihovem stanovanju na Korčuli pa je bilo zelo hladno, v stanovanju se je celo naredil led. Hajdi je ob tem kar pihala od jeze, ker njen mož Urban ni poskrbel in pravočasno prižgal gretja. Jih pa grejeta ljubezen in žlahtna kapljica. O tem sta se strinjala in skupaj so preživeli prijeten konec tedna na morskem zraku.