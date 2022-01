Zagotovo ji boste zavidali: poglejte, kako uživa Hajdi

Nekdanja pevka, danes pa uspešna poslovna ženska in vplivnica, zna uživati življenje. To je jasno vsakemu, ki spremlja njena družabna omrežja. Zdi se, da se njeno življenje vrti okoli potovanj na rajske lokacije, nakupovanj najnovejših in trendovskih modnih kosov ter lepotnih in kozmetičnih razvajanj.

Zadnjih deset dni je družina uživala na rajskem otoku Mavricij. Razkrila je, da so po otoku potovali kar s taksijem, saj jim je bilo v letovišču, kjer so bili nastanjeni, tako všeč, da ga niso zapustili vsak dan. Hajdi je na oddihu praznovala tudi rojstni dan, za katerega pravi, da je eden najlepših v njenem življenju.

»V raziskovalnem duhu sem bila obkrožena z najbolj pomembnimi ljudmi v svojem življenju, obdana z najlepšo naravo, živalmi, odlično kulinariko in imela možnost spoznati hinduizem, ki te popelje na nove stopnje razumevanja sebe in okolice. Hvaležna do neba, hvala, življenje.«