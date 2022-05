Gregor Čeglaj spet buri duhove: razkril bo, kdo je novi Sanjski moški!

Gregorja Čeglaja je širša slovenska javnost spoznala lani v resničnostnem šovu Sanjski moški. Že pred časom je odpotoval v ZDA, na obiski bratu Urošu, zato nismo kaj dosti zasledili o njem v rumenih medijih.

Sedaj se je spet oglasil na instagramu. Ve namreč, kdo je novi 'sanjski moški'. Sledilce je nagovoril, naj mu sporočijo, kdo je po njihovem mnenju novi, on pa da ga bo potem v dveh dneh zares razkril. Če bi se to res zgodilo, bo skoraj za mesec dni prehitel Pop TV, kjer bodo šov predvajali.

Omenjena televizija je sicer potrdila, da je novi sanjski moški izbran in da se bo snemanje začelo že 16. maja. Povedali so še, da bodo novo sezono začeli snemati na prestižni lokaciji, kar se kandidatk tiče, pa so letos izločili doslej znane obraze, to pa v osnovi pomeni, da bomo spoznali 18 novih deklet.