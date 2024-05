Fotografija našega prisrčnega športnika ob duhovniku Martinu Golobu je bila prvi namig, da se obeta nekaj posebnega. Nato sta zaljubljenca svojo ljubezen praznovala tako, da sta dahnila usodni 'da'. Najprej pred bogom, nato še matičarjem. Večkrat, da bo bolj radostno in trdno partnerstvo. Ženin nam je zaupal, zakaj sta se vzela maja, in kakšni so bili občutki, ko je prvič uzrl svojo nevesto. Julija in Cene sta uživala na poročnem slavju. FOTO: osebni arhiv »Obema je bilo pomembno, da se bomo na najini poroki zabavali. Za to je poglavitna dobra glasba – in Avsenikova je brez konkurence. Ker j...