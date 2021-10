Znane Slovenke zgrožene: ste videli, kako jih je popljuval sanjski Gregor? (VIDEO)

Na instagramu se je oglasila Pia Gavrič, ki je zgrožena nad nastopom (očitno ne tako) sanjskega moškega Gregorja Čeglaja pri youtuberju Perotu Martiću. Ta mu je namreč kazal fotografije znanih Slovenk, Gregor pa jih je moral oceniti od 1 do 10. Mnoge je šokiral, saj je pokazal nekoliko drugačen obraz, slovenske lepotice pa je povprečno ocenil s trojko. Manjkale pa niso niti žaljive opazke. Katarino Benček, Leo Filipovič, Nino Donelli in Niko Zorjan je ocenil s 3, pri Niki pa si je privoščil še ne ravno lepo opazko. »Ti umetni lasje pa zobje ... bi bilo treba 'fleksarco' vzeti.« Pio je razjezilo tudi dejstvo, da je Leo označil za debelo. »Kako lahko ženski, ki nima niti 60 kilogramov, da je debela?!«

Anja Širovnik mu je v živo še manj všeč

Mary Ševo, Nino Radi, Marjanco iz Exatlona, Leo Sirk ter Lauro Beranič, Polono Kranjc in Špela Grošelj je Gregor ocenil komaj z dvojko. Pio in Ano Pusovnik pa je najbolj ponižal, saj ju je ocenil z –16. Za Rebeko Dremelj je dejal celo, da je malo »kobilasta«. Prizanesel ni niti Anji Širovnik, ki ji je v šovu podelil zadnjo vrtnico. Tudi njej je dal skromno trojko, ob tem pa dodal, da ta ocena velja za fotografijo. »V živo pa raje ne bom komentiral.« Najvišjo oceno je dobila Eva Erjavec, in sicer 9, Sanji Grohar pa je podelil oceno 7.

Pia: Zdaj vidite, zakaj se nobena od nas ni 'grebla' zanj

Nad Gregorjevimi besedami je zgrožena tudi Lara Goršek Kos. Kot je dejala, ji pri takem javnem poniževanju in žaljenju ižensk malo zavre med ušesi«. »Jaz ne vem, od kod mu taka samozavest,« pa se je jezila Pia, ki meni, da si povzdiguje ego z žaljenjem žensk. Prepričana je, da je zdaj končno pokazal, kakšen je v resnici. »Zdaj vidite, zakaj se nobena od nas ni 'grebla' zanj.« Da bo za vedno ostal samski, je prepričana tudi Ana Pusovnik ...