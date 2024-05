Slovenski ribiči, ki so izgubili tožbo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, s katero so ugovarjali hrvaškim kaznim za ribolov na območju, ki v skladu z arbitražno razsodbo pripada Sloveniji, so zaskrbljeni zaradi možnosti, da jim sosednja država zaseže njihovo premoženje. Če bi do tega prišlo, bi naša država poplačala hrvaške terjatve, kar nameravajo urediti v okviru sprememb zakona o arbitraži. »Na Evropsko sodišče za človekove pravice smo v imenu 20 slovenskih ribičev vložili 451 pritožb, v katerih so bila izčrpana vsa pravna sredstva na Hrvaškem, se pravi, da so zadeve šle neuspeš...