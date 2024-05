Manca presenečena nad hčerko: »Skoraj me je zadela kap, kako zelo je sposobna« (Suzy)

Rek, da jabolko ne pade daleč od drevesa, očitno drži tudi pri Manci Špik. Pevka, ki odre polni že dvajset let, je namreč odlična učiteljica petja, ki bogato znanje in izkušnje prenaša na mlajše generacije, zato je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo ponosna mama zapela s hčerko Lano. Končno je napočil dan, ko je osemletnica svoji mami z velikimi in radovednimi očmi dejala, da si želi, da bi jo naučila peti. Ni treba poudarjati, da je bila pevka ob tem neizmerno srečna, tako sta se dekleti takoj vrgli na delo.

Manca je ponosna na edinko. FOTO: osebni arhiv/instagram

Prva učna ura je bila zanimiva, čustvena in zabavna, pevka pa je ob tem ugotovila, da ima njena hči izjemen posluh. »Je moja najljubša učenka do zdaj. Sama mi je rekla: 'Mami, želim, da me danes začneš učiti peti.' Skoraj me je zadela kap, kako zelo je sposobna,« je pohvalila deklico, ki bo očitno zakorakala po mamini poti.