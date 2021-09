Gregor Čeglaj po koncu tekme v šoku: to ga je pričakalo na parkirišču (FOTO)

Čeglaju so poškodovali avto. FOTO: Instagram

Sanjski moškisi je minulo nedeljo v Italiji ogledal nogometno tekmo. Juventus, za katerega navija, je proti Milanu igral neodločeno, toda to še ni bilo najhujše. Nepridiprav se je namreč znesel nad njegovim avtomobilom in mu pokradel številne stvari.»Nimam pojma, kaj vse so pobrali,« je na instagramu dejal Gregor, medtem ko je čakal na prihod policije. Vidno slabe volje je povedal, da ima naslednji dan v Sloveniji že snemanje, pa ne ve, kako ga bo zdaj izpeljal. Razkril je tudi, da njegov avto ni bil edini, na katerem so razbili steklo tisti večer.Verjamemo, da se je vse srečno izteklo in da je Gregorju uspelo opraviti vse obveznosti.