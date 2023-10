Tina Gaber se je oglasila z letališča: poglejte, kam je odpotovala z Golobom (FOTO)

Vladni falcon je še vedno na servisu, zato se naš predsednik vlade Robert Golob za obisk v tujino zadnje čase pogosto meni za skupno pot s predsednikom hrvaške vlade, ki uporablja hrvaško vladno letalo. Tudi danes zjutraj sta Golob in Andrej Plenković skupaj odpotovala na vrh Evropske politične skupnosti (EPS) v Granadi, ki se ga bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ta je že prispel v Španijo.

Na letalu s predsednikom hrvaške vlade. FOTO: Zaslonski Posnetek, X

»Na srečanje v Granado sem odpotoval skupaj s predsednikom slovenske vlade Robertom Golobom. Na evropski ravni bomo razpravljali o Ukrajini, razširitvi, migracijah, zeleni in digitalni tranziciji in strateški avtonomiji EU,« je zapisal Plenković na omrežju X in dodal skupno fotografijo z letala, na kateri je z Golobom in njegovo partnerico Tino Gaber.

Ker je bila Plenkovićeva objava napisana v hrvaškem jeziku, se je pod njo zvrstilo več komentarjev hrvaških državljanov, ki jih je med drugim zanimalo, kdo je gospa ob Golobu, saj je Plenković z imenom ni omenil. Prav tako se sprašujejo, zakaj ob Plenkoviću ni njegove žene.

Tina Gaber je sicer že navsezgodaj zjutraj na instagramu objavila, da je prispela na zagrebški letališče, od koder so očitno poleteli proti Španiji. Kaj bo tam počela, še ni znano.