Robert Golob presenetil z objavo in bujno pričesko: tega od njega nismo pričakovali (FOTO)

V ponedeljek so se v študijske klopi vrnili študentje. Prvi študijski dan pa je bil tudi dan, ko se je svojih študijskih dni spomnil premier Robert Golob.

V slogu nekdanjega predsednika države Boruta Pahorja je na Instagramu objavil fotografijo iz leta 1984, ko je pri svojih 17 letih že sedel v klopeh Fakultete za elektrotehniko.

»Ko sem hodil na faks, se mi niso kravžljali le lasje, ampak tudi možgani. Lahko si predstavljate, da sem kot 'štromar' ure in ure preživel za mizo ob gradivu, najraje pa sem premetaval številke. No … Tudi žurov ni manjkalo. V času študija sem stkal trajne prijateljski vezi in preživel res dobra leta,« je zapisal.

Nato je še dodal: »Dragi študenti in študentke, bruci in brucke, želim vam uspešno akademsko leto! Naj bo pestro in zabavno, razvijajte svoje potenciale in z znanjem gradite prihodnost.«

(Počakajte, da se naloži fotografija):