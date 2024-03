Timi Zajc po padcu s slabimi novicami

Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je danes na ekipni tekmi v Planici v prvi seriji padel po skoku, dolgem 242,5 metra. Zajc se je po obisku zdravnika sicer vrnil v ciljno areno planiške letalnice, kjer pa je potrdil, da je sezona zanj po padcu končana.

Usoden je bil padec z velike višine, po katerem je Zajc obležal v izteku skakalnice, »Zdaj sem že kar v redu in ni nič hujšega. Me pa še vedno močno boli, saj sem dobil močan udarec v lopatico,« je na druženju s slovenskimi novinarji po vrnitvi povedal skakalec.

Neposredno po padcu se je zdelo še slabše. »Res me je po padcu močno bolelo, bilo mi je tudi močno slabo, a to se bo uredilo. Mislim pa, da je bil to moj zadnji skok v sezoni,« je še povedal.

FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Razplet je bil neugoden za slovensko reprezentanco, ki je prav zaradi nizkih sodniških ocen pri Zajcu izgubila dvoboj z Avstrijci. Vendar pa so Slovenci po odpovedi druge serije na drugem mestu pokala narodov končno prehiteli Nemce.

»Sezona je bila ne glede na konec lepa. Bilo je dobro, tudi kolajna na SP,« je še dejal letalec, ki je bil bronast na SP na Kulmu v posamični konkurenci in zlat z ekipo.

Povsem svojih ciljev v sezoni ni dosegel, saj si je pred planiškimi tekmami za konec zaželel še kakšne stopničke, na katere pa je danes stopil le z ekipo.