Gašpar Gašpar Mišič tudi režiser: nagovarja ljudi k vestnemu ravnanju z odpadki (VIDEO)

Gašpar Gašpar Mišič se je preobrazil v režiserja in z legendarnim Boro Đorđevićem posnel videospot v Piranu. Bora, pevec skupine Riblja čorba, je sprejel povabilo Okolja Piran in nastopil v videospotu, s katerim komunalni delavci z Boro na čelu nagovarjajo ljudi k vestnemu ravnanju z odpadki in skrbi za javno higieno, poročajo Primorske novice.

Bora je nastopil brezplačno, pravijo v Okolju Piran, saj je tesni prijatelj direktorja Gašparja Gašparja Mišiča. Pred mesecem dni se je odzval na njegov klic in prišel v Piran. Režisersko taktirko je imel v rokah kar Mišič, njegov pomočnik pa je bil Ivan Loboda, diplomant režije londonske Univerze Middlesex. Videoprodukcija je delo podjetja Kleva films, scenarij pa sta napisali uslužbenki Okolja Piran Jana Pines in Sandra Martinčič Loboda. Mesto Piran že vrsto let na prvo mesto postavlja skrb za čistejše okolje, to pa pomeni, da metanje cigaretnih ogorkov v jaške ali uriniranje po mestnih ulicah (ljudi ali hišnih ljubljenčkov) ni dopustno.

Z glasbenimi videospoti, ki ozaveščajo ljudi o skrbi za okolje, je Okolje Piran pričelo lani z reperjema Ivanom Katićem in Taironom Reto Todorovičem (Burke x Reta) ter pesmijo Naj traja.