Ganjeni do solz: Za družine v stiski zbrali rekorden znesek (FOTO)

Za družine v stiski so radijci zbrali rekordnih 1,204.234,25 evra! »Res hvala za vsak evro, to je ogromno. Zgodbe so bile letos res hude, ekonmske stiske in smrti v družini, težko je bilo. Neizmerno smo ponosni, da ste del te zgodbe. Ta maraton je spomenik Aniti Ogulin in vsem, ki ste pokazali, da v Sloveniji, deželi junakov, dobrota še kako živi. Hvala, da bodo zaradi vas ljudje na toplem, otroci se bodo razveselili daril, zaradi vas bodo nasmejani, pocukrani. Dajete jim upanje. Lepe praznike vam želimo, mi tega ne bomo nehali. Velik poklon Aniti, ki je nekoč rekla: 'Dobrota živi v ljudeh in živi v vsakem od vas.' Spet smo prvaki v dobrodelnosti,« je bil navdušen Denis Avdić. Na Mestnem trgu v Ljubljani je od 19. decembra od 5. ure pa do 20. decembra do 9. ure v živo potekal maratonski Denis Avdić Show.

Za družine v stiski so zbrali največ doslej, 1,204.234,25 evra.

Voditelji Denis Avdić, Miha Deželak, Lara Tošić in Anja Ramšak so 28 ur doživljali pravi vrtiljak čustev, saj so spretno krmarili med zabavo, številnimi gosti in težkimi zgodbami družin, ki so jih poklicali v živo. Slišali smo osem pretresljivih zgodb družin, ki so se znašle v stiski in so potrebovale pomoč, saj jih je kruta usoda spravila na socialno dno. Ob takih klicih voditelji niso mogli zadržati solz. V studiu se je na obisku zvrstilo veliko znanih Slovencev, ki so poskrbeli za zabavo in glasbo, v četrtek pa se je dogajanje za nekaj časa preselilo na Kongresni trg, ki je pokal po šivih, saj so obiskovalci lahko uživali v uspešnicah Mirana Rudana in predstavi Ićkoti.

Ićkoti so Kongresni trg napolnili do zadnjega kotička, po nekaterih ocenah naj bi se jim smejalo več kot 10.000 ljudi. FOTO: DARJA ŠTRAVS TISU

V studiu so se jim pridružili številni glasbeniki. Čas za dobrodelnost so si vzeli tudi fantje iz skupine Joker Out. FOTO: DARJA ŠTRAVS TISU