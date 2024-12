Čustveni Denis Avdić priznal napako, ki so jo naredili v dobrodelnem maratonu (VIDEO)

Na dobrodelnem maratonu Radia 1, ki se je zaključil danes zjutraj z objavo zbranega denarja, je bilo zelo čustveno. Denis Avdić je med maratonom priznal tudi napako, ki so jo naredili v prvem dobrodelnem maratonu in obenem razkril, kaj jih je velika humanitarka Anita Ogulin naučila.

»Prvi dobrodelni maraton smo naredili brez Anite. Naredili smo ga sami, ker smo bili tako kot vsi se mi zdi naivni, in smo rekli, bomo dali družinam denar. Včeraj so bile punce iz dobrodelne fundacije, ki so rekle, denar ne dobi nobeden. Se pravi plačajo se računi. Rabiš nova okna, plačamo okna, račun. Rabijo terapije, se dogovorimo z zdravstveno organizacijo za terapije, se plačajo terapije. Kdo nas je to naučil? Anita nas je naučila.«

Harfa za sedem tisočakov

»Kaj se nam je zgodilo prvič? Mi smo teh 30 tisočakov razdelili med sedem družin. In potem smo šli pa preverit, kako gre. In smo prišli do ene družine, kjer nas niso spustili noter. Rabili so pa vse. Rabili so okna, rabili so novo kuhinjo. V kuhinji na tleh so imeli zemljo. Niso imeli poda. Tepihov nametanih čez to zemljo. Imeli so pa otroke in nas niso spustili noter. Dobili so sedem tisočakov. In smo rekli, kako nič niste naredili? Dve uri smo vztrajali. A lahko vidimo, kaj ste naredili? So nas peljali na podstrešje in so nam pokazali harfo za sedem tisočakov,« je nadaljeval in dodal, da je hčerka igrala harfo.

Nato je poudaril, da je tukaj kava z Anito vse spremenila: »Vedela je točno, točno, kako ljudem pomagati, ker si tudi sami ne znajo pomagati. In od takrat naprej je vse drugače. Ljudje dobijo tisto, kar potrebujejo, da se izvlečejo ven, ne da dobijo, pa tudi ne znajo sami naprej.«