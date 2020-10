Feri Lainšček: Ker smo bili revni, sem bil kurji pastir

Tudi če niste ljubitelj besed v verzih ali celo strasten bralec, ste zagotovo zasledili pesem Ne bodi kot drugi, in če niste prebrali romana Petelinji zajtrk, ste si zagotovo ogledali filmsko uspešnico s tem naslovom. Feri Lainšček ni šel neopaženo mimo vas. Zato ne preseneča, da je avtor mnogo uspešnic in tudi eden izmed najbolj branih slovenskih pisateljev. Poet prekmurskih ravnic in največja pop zvezda med slovenskimi pisatelji pa je v resnici zelo skromen, nič kaj zvezdniški. Ustvarjanje je za zavednega Prekmurca način življenja, in ne poklic. Literarno ga najbolj zanimajo občutenja ljudi z ravnice, kamor tudi sam najraje ...