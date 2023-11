Manja Stević v ŠOKkastu: V studiu so se začele dogajati nenavadne stvari (VIDEO)

Manjo Stević smo v preteklosti lahko videli v vlogi novinarke, voditeljice, pevke, modne oblikovalke, urednice, zadnje čase se je lotila pisanja pesmi. Je mamica dvojčkov, ki lovi ravnotežje med zasebnim in poklicnim življenjem. Nedavna ločitev ji je to ravnovesje nekoliko porušila, vendar se s pomočjo prijateljic postavlja na noge in gradi trdne temelje za naprej. »Najprej moram najti ljubezen do sebe, saj sem se prevečkrat zanemarjala,« nam iskreno pove. »Nisem jaz tukaj z namenom, da iščem ljubezen. Ljubezen bo prišla do mene, ko bo pravi čas, ko bo prišla prava oseba, ki bo znala samo dati sebe meni in jaz tej osebi,« nam razloži. Njena energija je nalezljiva in njeni talenti številni.

Umrle duše v studiu

V svojih jutranjih televizijskih pogovorih se loteva najrazličnejših tematik, ki pritegnejo številne gledalce. Nedavno je v studiu gostila žensko, ki se lahko poveže z dušami umrlih. Gostja ji je priznala, da vidi tudi Manjino pokojno psičko Dallas, ki potrpežljivo čaka na konec snemanja. Resnično nenavadni dogodek pa se je zgodil ob koncu, ko se je pojavilo piskanje nepojasnjenega izvora, za katerega naj bi bile odgovorne prav umrle duše, ki go bile prisotne v studiu. Gostja je na koncu le dejala: »No vidite, to so bile duše.«

FOTO: Marko Feist

Vlado Kreslin jo je spravil v zadrego

Svojo novinarsko kariero je začela na nacionalni televiziji, v oddaji Dobro jutro, kjer je pri svojih dvajsetih gostila Vlada Kresilna. Ker ga je poznala že iz otroških let, je pogovor začela z interno šalo, ki pa pri slovenskemu glasbeniku ni bila dobro sprejeta: »On je bil čisto šokiran, jezen, rekel je, kaj me pa to sprašuješ, kakšen je to intervju,« in od takrat naprej si želi, da bi ga lahko še enkrat gostila, saj se rada sooča s svojimi strahovi. Edino na vlaku smrti jo ne boste videli ali pa skočiti s padalo, za vse ostale dogodivščine pa je vedno pripravljena.

Oglejte si še:

Rebeka Dremelj v ŠOKkastu: Socialna omrežja so »sfejkana« (VIDEO)

Aleš Klinar Klinči in Karmen Klinc: Podobnost priimkov je zgolj naključje, otrok pa ne bi smela imeti (VIDEO)

Alya iskrena kot še nikoli: Ne vem, zakaj se zdaj jočem (VIDEO)