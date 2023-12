Ranko Babić v ŠOKkastu: Rekla je, da je Avdić bolj popularen od mene (VIDEO)

Ranko Babić je bil gost v tokratnem ŠOKkastu. Odkrito je spregovoril o terapijah, ki so mu spremenile življenje in razkril, kako se je spopadel s svojim egom. Pri tem mu je v veliki meri pomagala knjiga Ego je naš sovražnik. »Vsaka napačna odločitev v življenju je povezana z egom. Ampak najprej res preberite to knjigo potem pa analizirajte svoje odločitve, saj velikokrat ne poslušamo svojega telesa, ampak nas usmerja ego.«

Je eden tistih komikov, ki na odru rad spregovori o temah, ki se jih ni še nihče lotil. Tako je pred leti v svoji predstavi spregovoril o borbi z neplodnostjo in s tem dal prostor neprijetni temi, o kateri je težko govoriti, ljudem pa jo je približal skozi svoj značilen humor. Veliko šal je imel tudi na račun očetovstva, vzgoje otrok in odnosov v družini. Vsakdanje življenje mu krojijo tri dekleta, poleg partnerke še dve hčerki, ki počasi postajata njegovi največji kritičarki. Na vprašanje, če kažeta kakšne zametke stan up komedije odgovori, da starejša hčerka bolj obvlada žaljivi humor: »Enkrat me je želela užalit pa je rekla, ti se raje brigaj zase, ker je itak Avdić bolj popularen kot ti,« pove v smehu.

Ranko Babić je spregovoril o svojem življenju, karieri in družini. FOTO: Luka Maček

Z Rebeko Dremelj je zelo zadovoljen

Zadnje tedne pa ima polne roke dela s predstavami, saj je del številnih projektov. Poleg rednih nastopov se je lotil še režije svetovne uspešnice Jamska ženska, kjer je v vlogo glavne in edine igralke stopila Rebeka Dremelj, s katero pravi Ranko je odlično sodelovati. Takoj ko je prebral tekst je v vlogi videl prav Rebeko: Dobil sem občutek, da se bo na odru res lahko poistovetila z vlogo jamske ženske,« in intuicija ga je vodila v pravo smer. Pravi da se res lepo dopolnjujeta.

O njunem sodelovnju je v ŠOKkastu spregovorila tudi Rebeka. Pogovor si lahko ogledate tukaj.

Žena pravi, da ni smešen

So komiki smešni tudi v družbi najbližjih? Ranko nam v šali pove, da žena pravi, da ni smešen med prijatelji pa imajo prav poseben humor. Ne gre toliko za pripovedovanje šal, ampak se na nek način žalijo in vse skupaj izpade smešno: »Včasih je čisto preprosto, pride prijatelj v jakni pa ga vprašaš, če jo je ženi vzel.« Razkril je tudi, kakšne projekte pripravlja za prihodnje leto, med drugim piše tudi nov material za avtorsko predstavo. V studio je prinesel tri osebne predmete, med njimi tudi knjigo, lopar za tenis in otroško sestavljanko. Vsak izmed njih ga na nek način zaznamuje in predstavlja.

