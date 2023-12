Evropska poslanka Irena Joveva v solzah. To se je zgodilo ...

Irena Joveva je nekdanja novinarka, danes evropska poslanka, pred dvema letoma pa je postala tudi mamica. Irena je naša najmlajša evropska poslanka v Bruslju, konec letošnjega maja pa so jo uradno nominirali za tako imenovanega bruseljskega oskarja v kategoriji prvak(inja) mladih.

Na družbenih omrežjih je slovenska evropska poslanka s sledilci delila ganljiv zapis, ki ga objavljamo v celoti.

»Hvaležna do neba. Nisem pričakovala takšnega izbruha čustev, ko bom videla ljudi, ki sem jih danes. V 'mojem' Bruslju, 'mojem' Evropskem parlamentu. To so moji ljudje. Poznajo me praktično od rojstva. Pogled nanje me je popeljal v lep(š)e čase. Ko sem bila še brezskrbna punčka. Mamina in očijeva.

Oče je danes prišel. Prvič. Upam, da ne zadnjič. Vem, da je tako zelo ponosen name, a jaz sem nanj prav tako. Tako zelo. In neizmerno srečna sem, da je lahko tudi na lastne oči končno videl, kje sem. Kaj sem. Zakaj sem. Žal sem prav toliko žalostna, ker tega ni dočakala tudi mama. Ampak … vem, da ve. Tudi ona.

Hvala, dragi moji ljudje. Prepoznali se boste, čeprav niste vsi tukaj na obisku … v resnici ste. Tukaj. Tukaj: v srcu,« je zapisala.