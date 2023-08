Besede Irene Joveve trgajo srce: Danes bi jih imela okroglih 70

Irena Joveva je nekdanja novinarka, danes evropska poslanka. Pred dvema letoma je postala mamica, mnogi pa vedo, da je njeno življenje v mladih letih zaznamovala izguba. Pri komaj 20 letih je ostala brez mame. Kot na mnoga leta pred tem, se je tudi danes na družabnih omrežjih spomnila njenega rojstnega dne in prelepih trenutkov, ki jih ne bo nikoli pozabila.

Takole se začne njen zapis:

»Tu je. 29. avgust. Spet. Vsakič je poseben, zdaj to vem, žal zadnjih petnajst let niti pod razno v tako zelo lepem smislu kot prej, toda danes je vendarle še malo bolj poseben. Danes bi bil – kot rečejo – okrogel. Okroglih 70 bi imela.

Na današnji dan.

Ne spomnim se vseh 29. avgustov svojega življenja, se pa žal toliko bolj spomnim zadnjih petnajstih. Pred tem se niti nisem zavedala, kako zelo poseben je v resnici ta datum.

Se pa spomnim, recimo, 29. avgusta 2007. Ne vem, zakaj ravno tega, ampak res se ga živo spomnim. Tistega leta sem končno postala polnoletna in imela v glavi vse drugo kot tisto, kar sem poslušala par dni prej in do tega dneva: "Kaj mi boš kupila, sine, kakšno rožico?" ... Ker, veste, moja draga mati nikoli ni povedala, kaj točno bi rada. Malo namignila, na pol, in to je bilo to. Bognedaj, da ne bi nič kupila. Pa sem kupila tiste rožice, seveda sem. In nek porcelanasti okras, ker to je mela rada. To sem vedela. Pa takrat je bilo to še moderno, menda.

Daleč najbolj poseben je medtem seveda en 29. avgust zdavnaj pred mojim rojstvom. Leta 1953. Rojstni dan ene Blagorotke. Ene najmočnejših žensk na svetu. Zagotavljam vam, da jo tako opisujem več kot upravičeno. In ene tistih, ob kateri bi vsi vi – če bi vedeli samo drobtinico tega, kar vem jaz – rekli: "Nikoli nihče ne bi smel toliko (pre)trpeti." Ene in edine. Moje mamice.«

Irena je številne zapise posvetila pokojni mami, ob tem pa ugotavila, da so nekateri ljudje res zlobni. »Tega danes ne potrebujem in ne želim,« je zapisala ob poklonu po njenih besedah najizjemnejši, najčudovitejši ženski, zaradi katere obstaja in ki ji je vse bolj podobna. »S ponosom. Danes je 29. avgust. In … danes bom spet kupila rožice.«