Eva Boto si je želela pobegniti z odra

Pevko Evo Boto smo lahko pred nekaj dnevi prvič videli v vlogi televizijske voditeljice. Skupaj z Melani Mekicar in Arnetom je vodila izbor Ema Freš na RTV Slovenija in ni jih bilo malo, ki so takoj pomislili, da pogumno koraka svoji televizijski karieri naproti.

Na letošnji Emi Freš FOTO: OSEBNI ARHIV

Eva ob tem pravi, da je vedno bila in vedno bo najprej pevka, letos pa zaznamuje deset let ustvarjanja na glasbeni sceni. »Vodenje oddaje sem vzela kot izziv, kot nekaj, česar še nisem delala, a sem želela poskusiti. In to je bila idealna priložnost. Na ta način sem se želela pokloniti tekmovanju za pesem Evrovizije, kjer sem pred desetimi leti začela kariero,« pravi.

Takrat komaj 16-letna se je najprej predstavila v šovu Misija Evrovizija, nato pa je še zmagala na Emi in nas kot najmlajša pevka v zgodovini zastopala na Evroviziji. Okroglo obletnico kariere bo praznovala s posebno spomladansko turnejo po kulturnih domovih. Prihaja pa tudi njen novi album, na katerem se je znašla skladba Misliš na njo. Sicer pa te dni obuja spomine na dozdajšnjo pevsko pot in uspehe ter kuje nove načrte, nas pa je zanimalo še kaj drugega. Predvsem seveda tisto, kar estradniki najraje skrijejo in o čemer molčijo.

Neka druga sramota se mi je pripetila, ko sem bila gostja na poroki, ki so jo imeli na prostem.

»O, ja, tudi jaz sem imela nekaj spodrsljajev. To se zgodi vsakomur, nihče jim ne uide! Največji se mi je zgodil na enem izmed prvih nastopov s skupino, ko sem na podlago svoje pesmi začela peti svojo drugo pesem. Takrat sem se počutila najbolj osramočeno v življenju in bi najraje pobegnila. Le malo je manjkalo, da tudi res nisem … Neka druga sramota se mi je denimo pripetila, ko sem bila gostja na poroki, ki so jo imeli na prostem. Med petjem je po moji nogi začela lesti žuželka. Ko sem pogledala dol in jo zagledala, sem začela kričati. In seveda v vključen mikrofon! Hvala bogu so se svatje začeli smejati, si pa mislim, da sem jih kar pošteno prestrašila s svojim dretjem,« se spominja mlada pevka.