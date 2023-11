Energični Tina Gorenjak in Tanja Kocman: Najine šale niso za šibka srca

Na zdravje je vzklik, ki ga imamo Slovenci najraje in nazdravljamo tako zagnano, da bi moral narod pokati od zdravja. A največkrat predvsem komu poči kakšen živec. Nazdravljanje in zdravje pa segata na toliko področij, da potrebujemo kar dve ženski, da obdelata vsaj nekatera.

Vsestranski Tina Gorenjak in Tanja Kocman, ki sta že leta tudi zasebno dobri prijateljici, sta se odločili, da bosta posegli v svoje izkušnje in se poglobili v svoje spomine, zato sta združili moči v stand up komediji Na zdravje, ki bo na odru premierno 15. novembra v Kinu Metropol v Celju, kmalu pa bomo lahko z njima nazdravljali po vsej Sloveniji. Pravita, da komedija, ki jo boste obiskali, ni sestanek anonimnih alkoholikov.

Tina v predstavi o bolezni, ki jo je drugič premagala, ne bo govorila.

Tanja Kocman je stara znanka stand up odrov.

Čeprav se bo kakšna njuna zgodba morda zdela prav takšna. Ni obisk psihologa. Čeprav boste morda ob odhodu iz dvorane menili, da ga potrebujeta. In ni obisk fitnesa, čeprav je trening smejalnih mišic zagotovljen. »Že sam naslov pove, da se bova dotaknili tudi pivskih navad, večji del pa je posvečen psihofizičnemu in duševnemu zdravju ter zdravju v odnosih. Seveda komedija ni priročnik za zdravje, saj pripovedujeva predvsem o osebnih izkušnjah ali pogledih na svet,« umetnici razlagata, katerih ključnih motivov se dotikata v svoji novi predstavi.

Dodajata, da bosta obe prvič glasno spregovorili o mnogih stvareh. »Razmišljava, če bi bilo pametno, da predstavo označiva za neprimerno za mlajše od 18 let,« se zasmejita. V takšni obliki, torej v predstavi, bosta prvič nastopili skupaj, čeprav sta v zadnjih letih mnogokrat sodelovali. Skupaj sta vodili Emo, nastopali s stand up programom, celo v angleščini, in se skupaj pojavili v nekaj televizijskih oddajah, Tanja je celo igrala v predstavi, ki jo je režirala Tina, skupaj pa sta pisali tudi besedila za predstave. »Pri tem projektu sva popolnoma enakopravni sodelavki. Poleg tega, da obe igrava, sva obe tudi avtorici besedila in producentki,« pravita o svojem sodelovanju Tina in Tanja in dodajata, da sta v vsem izjemno ubrani in večinoma si brez težav porazdelita naloge. »Res sva duši dvojčici. Ko pojeva, menda celo fušava ubrano,« povesta v smehu.

Že ena ženska na odru je dovolj, da poskrbi za zadostno mero iskrenosti, bo dvojna doza ženskega humorja za koga preveč? »Za moške se zdi, da lahko na odru rečejo kar koli, pa bo smešno. Ženski humor pa je za nekatere, razen če ni na njen račun, težko prebavljiv. Toda zdaj sem končno dovolj stara, da lahko povem, kaj si mislim,« iskreno pravi Tina in se namuzne, da predstava ni za ljudi s šibkim srcem ali ranjenim egom.

Tema, o kateri nikoli ni govorila

Naši umetnici o predstavi še povesta, da se bo ljudi nedvomno dotaknila, jih nasmejala in jih opomnila, kaj res šteje. Šteje pa dobro počutje, česar se avtorici predstave še kako dobro zavedata. Tina Gorenjak je nedavno odprto spregovorila o tem, da je letos drugič premagala raka, zahrbtno bolezen, s katero se je spoprijela že pred leti, in čeprav še ni popolnoma zaključila zdravljenja ter bo še nekaj mesecev prejemala zdravila, se vrnitve na odre neizmerno veseli.

»Srečna sem, da lahko delim z ljudmi svojo izkušnjo kot zmagovalno zgodbo. Prav tako mi je bilo pomembno, da kot ambasadorka zdravja s poudarkom na ozaveščanju o raku povem svojo zgodbo in dam ljudem vedeti, da rak ni nujno smrtna obsodba,« pravi Tina, ki v predstavi o bolezni ne govorila, saj meni, da je dovolj drugih tem, ki kličejo po humorju.

»Se bom pa dotaknila teme, za katero sem si rekla, da o njej nikoli ne bom govorila. Na živce mi gre, da se o njej ogromno govori, večinoma na slabšalni način. Katera tema pa je to, naj ostane skrivnost,« nas Gorenjakova povabi na predstavo, ki jo bodo 15. novembra prvi uzrli Celjani, 16. novembra se podajata v Velenje, dan pozneje na Vransko, 18. novembra v Zgornjo Kungoto, ljubljanska premiera bo 26. novembra v Švicariji v Tivoliju, mariborska pa 10. decembra v Narodnem domu Maribor. Celoten program in več podatkov lahko najdete na spletni strani smejmo.se.