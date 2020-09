Doroteja po oddaji napadla tekmovalko, ta ji zdaj odgovarja

Alenka: Poskusi biti kdaj prijazna do ljudi, ne bo te ubilo

Nasmejana Alenka. FOTO: Pop TV

Po nedeljski oddaji Ljubezen po domače so na svoj račun znova prišli komentatorji iz prejšnje sezone, ki si na domačih kavčih vsak teden dajo duška na račun letošnjih tekmovalcev. Med njimi je tudi vsem dobro poznana. Ta je bila tokrat še posebej neusmiljena do, ki se bori za srce. Kot je dejala komentatorka, ji gre tekmovalka na živce, ker da se povsod 'štuli' ter ne pove ničesar pametnega. Spotaknila se je tudi ob njen stil oblačenja.Za spletni portal 24ur se je odzvala tudi Alenka, ki je dejala, da Dorotejo verjetno moti, ker sama nekako izstopa. »Glede tega, da ne povem nič pametnega, pa – to je zabavna oddaja in meni ter še mnogim drugim se moji komentarji zdijo duhoviti. Le kdo bi v Ljubezni po domače želel poslušati filozofske razprave?! Ali bi gospodična Doroteja raje slišala kaj o politiki ali vremenu? Oblačim pa se precej pisano tudi zasebno, s tem si popestrim dan in se spravim v dobro voljo. Kaj bi jo tu lahko motilo, ne vem,« meni.Alenka Doroteji sporoča tudi naslednje: »Glede tvojih komentarjev pa – meni in še mnogim se zdijo slaboumni. Kdaj kaj preberi, izobražuj se in si širi obzorja. Poskusi biti kdaj prijazna do ljudi, ne bo te ubilo. Razen če si ponosna na svoj imidž zares neumne in prepirljive, konfliktne in lene blondinke.«