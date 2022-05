Denis Avdić šokiral voditeljico: Vprašati sem ga moral, ali je imela pokojna vedno obrito spolovilo (VIDEO)

Lea Mederal je tokrat na potepu gostila priljubljenega voditelja Denisa Avdića. V pogovoru je med drugim razkril, zakaj dela manj, spregovoril pa je tudi o najhujši izkušnji iz obdobja, ko je bil zaposlen v Slovenski policiji.

Pred časom je Avdić več let spal le tri ure na dan, saj je imel – poleg službe na radiu, ki se začne v zgodnjih jutranjih urah – več kot 900 predstav oziroma nastopov. »Od petih let sem bil dve leti in pol vsak večer na odru,« je dejal in dodal, da je takrat ob nedeljah vodil še oddajo na Pop TV. »Dovolj je bilo.«

Izgubil je zavest in končal v bolnišnici

V tem obdobju je spal le tri ure na dan, kmalu pa se je pomanjkanje spanja kazalo tudi na njegovem zdravju, saj je prišla izgorelost. Kot je dejal, so simptomi podobni tistim, ko človeka doleti srčni infarkt. Izgubil je tudi zavest. Zdravniki so mu potem svetovali psihoterapijo in ga pozvali, naj se malo umiri.

O resni bolezni je Avdić pred leti spregovoril tudi za Slovenske novice. »Enostavno sem padel dol in pristal v bolnišnici,« nam je takrat zaupal in dodal, da ga je ta izkušnja streznila. »Ko sem se pozdravil, sem se vprašal, ali bom v nedogled nadaljeval takšen tempo in po enem letu spet zbolel. Imam otrok,« je prvič iskreno o bolezni pripovedoval Denis.

Težka izkušnja v času službovanja v policiji

Avdić je Mederalovi zaupal tudi, katera je bila njegova najtežja izkušnja v času dela v policiji. Kot je dejal, ne bo nikdar pozabil dne, ko se je mlado dekle vpričo fanta skočilo v prepad, sam pa si je moral nato ogledati truplo. Nato je moral pristopiti do fanta. »On joka, to se je zgodilo štiri ure pred tem. Jaz kot policist, ki ga prvič vidi, ga moram vprašati, ali je imela spolovilo vedno pobrito. Ljudje, ki naredijo samomor, vedo, da jih bodo po smrti slekli in gledali. Zato se pripravijo na drugi svet in uredijo,« je razkril, da je bilo žal tudi v tem primeru tako.

Celoten pogovor si lahko ogledate v spodnjem videu.