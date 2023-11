Davidu Amaru se po nastopu v hrvaškem šovu odpirajo nova vrata

V minulih tednih smo na kanalih hrvaške televizije lahko spremljali nastope slovenskega pevca Davida Amara. Navdušil je tako žirante, kot občinstvo, a žal se mu v polfinalu ni uspelo uvrstiti v finale. Kljub temu, da se ne bo potegoval za zmago v šovu Superstar, pa je dokazal, kako vrhunski vokalist je.

Nekaj dni je minilo od oddaje, v kateri ste izpadli. Kako se počutite? Ste že zbrali vse občutke in misli o dogajanju?

Ja, komaj… vzel sem si tudi nekaj dni počitka, kolikor mi to obveznosti dopuščajo, da lahko predelam, kaj vse se je zgodilo v zadnjih tednih. Izkušnja, kakršne še nisem imel… Do tega šova namreč še nisem bil v šovu, kjer se lahko predstavim kot to, kar prvotno sem; pevec.

Kako je sploh prišlo do tega, da ste se odločili, da se predstavite v hrvaškem šovu?

Prejel sem povabilo s strani producentov, hkrati začutil, da je pa morda res čas za neki nov začetek in sem šel. Na avdiciji zapel pesem ‘Lejla’ in v tistem trenutku začutil, da sem res na pravem mestu, pred ljudmi, ki razumejo mojo interpretacijo glasbe.

Žiranti so bili nad vašimi izvedbam navdušeni. Kako ste se počutili ob vseh teh pohvalah? Čigava vam je najbolj laskala oziroma pomenila največ?

Eden izmed razlogov, zakaj sem sprejel povabilo, da se udeležim tega šova, je bila tudi žirija, saj vsakega od njih spremljam že od nekdaj in mi je bilo pomembno stopiti pred ljudi, ki jih dejansko cenim… Severinin komentar, da je moja izvedba pesmi ‘Pola Sunca’ Marije Šerifović v moji izvedbi boljša in bolj kompaktna, je kar zaznamovala prejšnji nastop… mi pa tudi besede Tončija Huljića ogromno pomenijo, ker res ni kar tako, da ti v prvi live oddaji tako velika legenda, kot je on, reče, da je vse preprosto top, da imam vse in da je edino fer, da pristanem v finalu.

Vas je novica, da se vam ni uspelo uvrstiti v finale močno prizadela, razočarala?

Kdor me redno spremlja, ve, da res nisem rojen zmagovalec, kar se tekmovalnih delov te industrije tiče… vedno se neki planeti na koncu ne postavijo meni v korist, v smislu zmage. Zakaj je tako, ne vem. Vem le, da vedno dam maksimalno od sebe. Porazi so me velikokrat znali prizadeti in je zato Superstar bil zame en ogromen test, saj sem res šel na zmago. Z izpadom sem pa spoznal, da sem se očitno z leti res naučil biti tudi poraženec in to da sem izpadel sprejel z odprtimi rokami… očitno me tista neka glavna zmaga še čaka.

Spet sem dal vse od sebe in pomembni ljudje v regijskem glasbenem svetu so mi pokazali ogromno naklonjenost. Zagotovo veliko bolj kot v Sloveniji. Razočaran sem bil le, ker se nisem imel možnosti pokazati še v drugih oblikah. Mi je bilo pa pomembno, da se prvotno pokažem kot dober pevec in to mi je uspelo. Je bil pa ogromen hendikep tu tudi glasovanje le hrvaškega občinstva in dejstvo, da sem Slovenec.

Kljub temu da niste prišli v finale, pa verjetno lahko potegnete iz tega kaj pozitivnega. Predstavili ste se hrvaški občinstvu in pridobili prepoznavnost. Kako nameravate unovčiti to?

Žal ne smem še tako na glas govoriti, a načrtov in povabil je kar nekaj… tudi sodelovanja z odmevnimi hrvaškimi imeni, a lepo počasi. Šov traja še dobrih deset dni, potem pa bomo videli, kaj in kako, ter s kom… Mislim pa da je tu najbolj pomemben prvi korak po šovu in imeti res dobro pesem je tu ključnega pomena.

Kakšni so bili odzivi domačih in prijateljev?

Okrog sebe imam res le ljudi, ki me podpirajo z vsemi močmi in so izredni ponosni name in vsak moj uspeh. Dobro vedo, da moja pot morda velikokrat ni najlažja in zato s še večjo vnemo navijajo in me podpirajo. Ne vem, če bi lahko vse do zdaj speljal brez njihove podpore.

Eden izmed žirantov je omenil, da lahko pričakujete klic Marije Šerifović. Ste ga že dočakali? Ali pa morda klic koga drugega? Marija ni klicala, so se pa zgodili drugi pomembni klici. Smo pa za zdaj še vedno le pri klicih, bomo videli… Prezgodaj je še. So pa ambicije seveda velike in si želim, da se to kar se zdaj pogovarjam po telefonu tudi uresniči. Nisem pa edina figura v tej igri.