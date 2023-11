Slovenec navdušuje v hrvaškem šovu: uvrstil se je med najboljših 12

Na hrvaški televiziji RTV v šovu Super Star navdušuje slovenski pevec David Amaro. Po avdiciji, kjer ni hladne pustil niti Severine, se mu je zdaj uspelo prebiti v naslednji krog, med 12 najboljših. David in še ostalih 11 pevcev, bodo tako zdaj nastopili v živo in se borili za zmago.

V žiriji hrvaškega pevskega šova poleg Severine sedijo še Nika Turković, Tonči Huljić in Filip Miletić. Za preboj med 12 najboljših se je borilo veliko tekmovalcev. Po izločitvi najboljših 100 so žiranti v treh krogih izbirali tiste, ki so bili najboljši.