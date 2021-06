Darja Gajšek se na TVS vrača s harmoniko

V vsaki oddaji bo Darja Gajšek ob spremljavi osrednjega glasbenega gosta odigrala tudi eno znano vižo.

V prvi oddaji bomo videli Alpski kvintet z legendarnim Janezom Perom, ki bo osrednji gost. FOTO: FACEBOOK

Gostili bomo tako legendarne glasbenike, ki jim v drugih medijih le redko odmerijo prostor.

Ljubiteljem narodno-zabavne glasbe v poletnih mesecih očitno ne bo dolgčas in ne bodo obsojeni na gledanje že nekajkrat videnih koncertov iz preteklih let. Na RTV Slovenija o novi oddaji uradno še molčijo, več naj bi bilo znanega v prihodnjih dneh.A nam je uspelo izbrskati, da se bo nova oddaja imenovala Poletni pozdrav, prvič pa bo na sporedu prvi petek v juliju, torej 2. julija. Voditeljica in tudi scenaristka oddaje pa bo tokratsama, ki se je v zadnjih mesecih zelo veliko pojavljala v družbi s svojo rutarco, diatonično harmoniko, s katero se očitno odlično razumeta že od otroških let, ko jo je nanjo prvi naučil igrati njen oče.Darja pa je oboževalce povsem očarala tudi s svojo najnovejšo skladbo Od začetka pa do konca, ki se je na nekaterih lestvicah radijskih postaj povzpela v sam vrh. Ne nazadnje pa tudi s pojavnostjo v reklami za naš časopis, ko sta skupaj zposnela posebej prirejeno skladbo v čast 30-letnice Slovenskih novic, ki jo je ustvaril skladatelj. V videospotu pa je poleg Gajškove in Resnika nastopil tudiSicer pa je Darja na facebooku v zadnjih mesecih objavljala posnetke, na katerih je igrala na harmoniko in tudi prepevala znane slovenske viže, s čimer se je še bolj prikupila številnim oboževalcem. Ne nazadnje je prav, da so na naši javni RTV-hiši končno odmerili prostor tudi izključno ljubiteljem narodno-zabavne glasbe, kakršna bo Poletni pozdrav. Kot nam je zaupala simpatična in izbrušena voditeljica, ki je kar sedem let skupaj zvodila oddajo Slovenski pozdrav, je bila povabila, da lahko sama pripravi scenarij in oddajo tudi vodi, zelo vesela.»Oddaja bo trajala dobro uro, v vsaki se bomo lotili določene teme, gostili pa bomo tako legendarne glasbenike, ki jim v drugih medijih le redko odmerijo prostor, pa mnoge znane in tudi še neuveljavljene ansamble. Če strnem, bomo videli in slišali različne glasbene generacije,« nam je zaupala Gajškova, ki jo bomo videvali vsak petek vse do konca poletja. V prvih štirih oddajah bodo predstavili tudi 16 videospotov narodno-zabavne glasbe, v vsaki po štiri. Glasbeni gostje, v vsaki bo voditeljica gostila po tri ansamble, in uredništvo oddaje pa bodo te videospote ocenjevali in glede na rezultat se bosta po dva uvrstila v nadaljnji izbor.Sledila bodo izločanja do zadnje, finalne oddaje, v kateri bo med dvema finalistoma izbran najboljši videospot letošnjega poletja, imenovan naj videospot Poletnega pozdrava. Prav tako bo imela oddaja posebno rubriko: Darja, zaigraj! In kot lahko sklepamo že po imenu, bo v vsaki oddaji na harmoniko, ob spremljavi osrednjega gosta oddaje, zaigrala po eno znano vižo. V prvi julijski oddaji bodo gostje člani legendarnega Alpskega kvinteta, ki je na sceni že 55 let, pol stoletja pa je njihov član tudi basist, ki bo osrednji gost.Drugi ansambel srednje generacije, ki je na sceni že 35 uspešnih let, bodo Mladi Dolenjci, najmlajši predstavniki narodno-zabavne glasbe pa prihajajo iz Skaručne, gre za člane zasedbe Marcela IN. In tema? Beseda bo tekla o veselicah, ki jih vsi že zelo pogrešamo, pa upamo, da nanje ne bo treba več prav dolgo čakati. Oddaje bodo snemali v studiu RTV, za katerimi bo stala majhna ekipa televizijcev, od izkušenih režiserjev, producentkein urednice