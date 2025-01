Dan najlepših sanj znane vplivnice: »Ljubezen mojega življenja. Hvala, da si moj« (VIDEO)

Mlada tiktokerka in vplivnica Klara Kralj je na družbenih omrežjih sledilcem sporočila veselo novico. S srčnim izbrancem Žanom je dahnila usodni da in tako doživela dan najlepših sanj.

»Težko je opisati ta dan. Celo leto sva čakala, da si lahko rečeva DA @zan.krallj Mož moj, moje veselje, sreča in Ljubezen mojega življenja. Hvala, da si moj.«

FOTO: Klara Kralj, Instagram zaslonski posnetek

V dolgi beli obleki s svetlo modrimi detajli je bila videti kot snežna kraljica, srčni izbranec pa se je namesto kravate odločil za mladostni metuljček. Zaljubljenca sta s svati nazdravila, ti pa so jima zaželeli mnogo skupnih srečnih let.

Pripravila pa sta jima tudi prav posebno presenečenje. Brhka Klara je presenetila s plesnim znanjem, saj sta z Žanom zablestela s prvim plesom mladoporočencev. Iznajdljiva vplivnica si je med plesno koreografijo v pasu odpela dolgo krilo in se na presenečenje vseh gostov v kratki različici, ki jo je imela oblečeno spodaj, zavihtela novopečenemu možu na rame.

Pod objavo so se usule čestitke sledilcev, katerim se pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic. »Čestitke, naj traja traja vajina ljubezen večno.«, »Čestitke mladoporočenca«, »Pravljično«, »'So proud off you' Pohorc. Čestitke obema«, »Čestitke in srečno na vajini skupni življenjski poti!«