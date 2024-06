Damjan Murko po 15 letih priznal, kaj je naredil: Nasedla in verjela je cela Slovenija

Da je Damjan Murko mojster samopromocije in da ve, kaj mora narediti, da pritegne medijsko pozornost in pozornost slovenske publike, čivkajo že ptički na veji, a to, kar je zdaj razkril, gotovo ni nihče pričakoval.

V intervjuju z youtuberjem Davidom je razkril resnico o šokantnem dogodku iz leta 2009, ko naj bi ga po provokaciji napadli in pretepli člani skupine Skater. O pretepu so poročali skoraj vsi slovenski mediji, komercialna televizija pa naj bi, tako pravi Murko, s tem dogodkom celo začela dnevnoinformativno oddajo.

Zdaj, več kot 15 let po dogodku pa se je Damjan Murko odločil, da bo končno povedal resnico o incidentu, zaradi katerega je takrat polnil strani v slovenskih medijih.

»Po vseh teh letih lahko zdaj iskreno povem. Skupina Skater me je poklicala in predlagala, kako se ti zdi, da bi mi tebe pretepli? Kako se ti zdi ta ideja? Pa sem rekel, da ne. Potem pa so predlagali, ves denar, ki ga bodo mediji plačali za fotke in posnetke, bo ostal tebi, ker nas zanima samo promocija, pa sem rekel prav. Naredimo tako, da bo izgledalo pristno. Cela Slovenija je temu nasedla in verjela, mi smo pa še danes zelo dobri prijatelji,« je dejal Murko in nadaljeval, da je informativna oddaja, v kateri poročajo o umorih, političnih zadeva, cunamijih in drugih zadevah začela z novico, ali so res pretepli Damjana Murka.

Murko je dejal, da je bila to le še ena izmed njegovih mnogih uspešnih marketinških akcij.