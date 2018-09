VIDEO: Zmagovalec Masterchefa ponorel: to so naredili njegovi hčerki

Zmagovalec šova Masterchef Slovenija 2016je dobesedno izgubil živce. Njegova mlajša hčerkaima namreč težave s srcem, dobro znane zdrahe na otroški kardiologiji pa so znova naredile svoje.»In potem postane človek živčen, tako kot sem zdaj jaz, in bi jim najraje na glavo stopil. Pa ne samo zaradi moje hčerke, temveč zaradi stotih otrok in njihovih staršev. Veliko ljudi ne razume, kaj zdaj doživljam in čutim do zdravnikov, vodstva kliničnega centra, vlade … oziroma Slovenije, v kateri mi zbiramo denar za bolne otroke,« je na družabnem omrežju razkril Darko, katerega hči, srčna bolnica, je bila naročena na ultrazvok srca. Nanj so čakali šest mesecev, ko je prišla na pregled, so jima pojasnili, da bodo termin prestavili za kakšen mesec. Kateri kardiolog jo bo pregledal, še ne vedo.»Najraje bi jim na 'bučo' stopil. Pa ne samo zaradi moje hčerke, ampak zaradi vseh otrok. Pof... Slovenija. Če imaš belo haljo, daj, potem zdravi,« še dodaja obupani oče in pravi, da je vedno bolj na strani tistih, ki dvigajo glave.Več pa na posnetku s pomenljivim naslovom.