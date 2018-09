VIDEO: Avdičeva sovoditeljica razkrila, kdaj je izgubila nedolžnost

Po odhoduna porodniško, se je v studiu v jutranjem šovu Radia 1inv studiu pridružila Janina prijateljica. Poslušalci so jo lahko v zadnjem mesecem lahko že dodobra spoznali, med drugim je prejšnji teden še vinjena, zjutraj prišla v službo direktno iz zabave V ponedeljek zvečer pa sta Anja in Denis imela intervju, ki sta ga v živo predvajala na facebooku in kjer so novopečeni voditeljici kar poslušalci sami lahko zastavljali vprašanja. Slovence so zanimale številne stvari, med drugim je morala povedati tudi, kdaj je izgubila nedolžnost. Kot je povedala, se je to zgodilo pri njenih 19 letih, in sicer z njenim takratnim fantom. Skupaj sta bila 7 mesecev.