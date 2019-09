VIDEO: Poljak je moral za kazen zapeti slovensko himno

FOTO: Uroš Hočevar

Stava je stava, in če jo izgubiš, moraš biti dovolj načelen, da izpolniš, kar si obljubil. In radijski voditelj poljskega radia RMF MAXXX je izgubil stavo s kolegi slovenskega Hit Radia Center oziroma njihovima voditeljemain. Stava je bila seveda povezana z odbojkarskim obračunom med Slovenijo in Poljsko v polfinalu evropskega prvenstva.je moral zapeti Zdravljico. Pred tekmo so bili Poljaki optimistični in so menili, da jim tega ne bo treba storiti, a so se ušteli.Prisluhnite, kako ubrano je zvenela naša himna v poljski izvedbi.