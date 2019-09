FOTO: Slovenija je v finalu, padli so svetovni prvaki

FOTO: Uroš Hočevar

»Gremo v Pariz! Po zlato medaljo ...«

LJUBLJANA – Slovenska odbojkarska reprezentanca se je v polfinalu evropskega prvenstva v Ljubljani z zmago proti Poljski s 3 : 1 (23, –24, 22, 22) uvrstila v finale, ki bo v nedeljo v Parizu. Poljaki bodo dan prej igrali za bron. Tekmec Slovenije v velikem finalu bo znan v petek zvečer, ko bosta v drugem polfinalu v Parizu igrala Francija in Srbija.Dvorana Stožice, gledalcev 11.225, sodnika: Rajković (Hrvaška), Zulfugarov (Uzbekistan)Slovenija: T. Štern 14, Pajenk 6, Kozamernik 10, Šket, Gasparini 2, Vinčić 1, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Urnaut 18, Čebulj 15Poljska: Nowakowski 2, Muzaj 3, Konarski 9, Komenda, Szalpuk, Leon 22, Wojtaszek, Drzyzga 3, Kubiak 14, Sliwka 3, Kochanowski, Zatorski, Bieniek 8, Klos 1Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v nedeljo v Parizu igrala za zlato. Zadnja tekma slovenskega dela evropskega prvenstva je postregla z novim odbojkarskim spektaklom, po katerem so Slovenci ponovili dosežek iz leta 2015 in se uvrstili v finale. V nedeljo v Parizu pa lahko presežejo srebro izpred štirih let. Tako kot je padla favorizirana Rusija, je danes v Stožicah, ki so bile na zadnji slovenski tekmi na evropskem prvenstvu tokrat vso tekmo sedmi igralec, padla tudi Poljska in slovenski odbojkarji so poskrbeli za norišnico v Ljubljani in po vsej državi.Slovenci so dobili prvi niz s 25 : 23. Na začetku drugega je bila slika obrnjena, bolje so startali Slovenci, po uspešnem napaduje bilo 6 : 3. A tudi Poljaki so se hitro vrnili, srečnega razpleta pa ni bilo.je ubranil zaključno žogo, dosegel zadnji poljski točki v nizu in skupno izenačil na 1 : 1.Začetno vostvo Poljske v tretjem nizu ni zdržalo dolgo, na koncu vodstva 24 : 22 Slovenija ni izpustila in je povedla z 2 : 1. Potek tekme je pokazal, kakšen bo naslednji niz. Ob izjemni borbi si nobena od ekip ni priigrala večje prednosti. Morda točko, dve, v prednosti so bili Poljaki, toda Slovenci so bili blizu in jih uspešno lovili. Gledalce sta na noge spravilainz asoma, Slovenci so Poljake ujeli na 16 : 16, 20 : 20 in 21 : 21. Tam jih ni moglo nič več ustaviti. Niti, ki je prej še držal Poljake nad vodo, ni mogel sam ustaviti Slovenije in njenih navijačev, ki so se glasno razveselili izjemnega uspeha in na koncu skupaj z njimi vzklikali: »Gremo v Pariz! Po zlato medaljo ...«