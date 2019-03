V Zvezdah plešejo se je prvič v življenju prepustila do konca

Igralkaje pred novo lepo preizkušnjo v svojem življenju. Lahko bi rekli, da so se ji izpolnile sanje, saj je bila izbrana za tekmovalko v tretji sezoni Zvezde plešejo. Njene nedelje bodo do nadaljnjega zasedene s plesnimi nastopi s svetovnim plesnim prvakom. »Kaj pa ta sreča v mojih očeh? Bila je sicer samo skupinska vaja in ni trajala zelo dolgo, ampak jaz sem zaplesala s svetovnim prvakom!« je zapisala Gorenjakova.Objavila je tudi njuno skupno fotografijo in zapisala: »Drage dame, pustite se nositi po rokah. Jaz to počnem prvič v življenju in moram priznati, da je prav lepo. Hvaležna čudovitemu soplesalcu Mihi Vodičarju.«Ob fotografijah, ki jih Gorenjakova vestno objavlja na spletnih omrežjih, se sledilci strinjajo, da sta Tina in Miha čudovit par. Zdaj gledalci le še čakajo njun ples ...