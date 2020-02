Tamara razkrila, kaj se dogaja z njo in Renatom: Tebe, pi**ka, da ne vidim več

Le nekaj dni pred valentinovim, dnevom zaljubljencev, se je razšel znani slovenski par. Pred dvema tednoma smo pisali, da je medin, junakoma druge sezone šova Ljubezen po domače, okoli novega leta počilo, a sta nato toliko zgladila stvari, da se je Tamara vrnila v Renatov dom na Dolenjskem. A kot kaže, se ni obneslo.Tamara nam je potrdila, da sta se z Renatom razšla. »Ni šlo. Raje sva se odločila, da greva vsak svojo pot,« je povedala. Podrobnosti ob vprašanju, ali je bila posredi kakšna tretja oseba, ni želela razkriti, češ da sta se dogovorila, da o vzroku za razhod ne bosta javno govorila. Dodala je, da sta se z Renatom razšla v relativno dobrih odnosih.Preberite tudi:Le nekaj ur za tem, ko je Tamara objavila, da se je preselila nazaj v Poljčane, je na facebooku objavila povezavo na pesem200/100, zraven pa pomenljivo zapisala: »Ma skinite mi se a tebe pi**u da te ne vidim više.« Torej: »Izginite mi izpred oči, tebe, pi**a, pa da ne vidim več.«Na vprašanje, ali je ta objava namenjena Renatu, je povedala: »Namenjena je moškim, ki se ponujajo, ker me ne zanima noben.« Temnolasa Štajerka je potrdila, da ima že nove snubce, a hitro poudarila, da je »ne zanima nič v tej smeri«.Za bližnjo prihodnost načrtuje predvsem to, da si bo na novo uredila življenje, si je pa na Štajerskem že poiskala službo. Kaže, da je ene redkih romanc iz šova, ki so se ohranile tudi še po tem, ko so kamere ugasnile, konec.