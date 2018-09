Verižno trčenje na avtocesti: kolona dolga že 10 kilometrov

POSTOJNA – Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med priključkoma Senožeče in Postojna pri počivališču Studenec nastal daljši zastoj. Kolona je dolga že 10 kilometrov, poroča prometnoinformacijski center. Ob 12.10 so na avtocesti pri počivališču Studenec po poročanju uprave za zaščito in reševanje trčila štiri osebna vozila. Gasilci PGD Postojna in Razdrto so