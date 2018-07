Mirela spet v objemu bivšega

Zmagovalka slovenskega Big Brotherja in stara znanka resničnostnih šovov v Srbiji Mirela Lapanović ni več samska. Pred kratkim naj bi se razšla z Nebojšo. Pravzaprav je priznala, da je samska, ker mu nekaterih stvari ni zmogla odpustiti. A zdaj je videti, da se je svojemu Neši spet vrgla v objem.



Na facebooku je namreč objavila njuno skupno fotografijo, prijatelji pa so ji čestitali ob obujeni ljubezni. Nekdo izmed njenih sledilcev jo je vprašal, ali sta spet skupaj, Mirela pa je odgovorila: »Nisva se nikoli niti razšla, ljubiva se … Jaz sem želela nekaj, kar ne gre prek noči, in sem sprejela to odločitev, a nikoli nisva prenehala ljubiti drug drugega. Oba sva temperamentna.«