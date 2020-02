Legendarni hrvaški pevec dobil hčerko s 27 let mlajšo Slovenko

Aki Rahimovski. FOTO: Igor Modic, Delo

Legendarni pevec hrvaške skupine Parni valjakje pri 64 letih tretjič postal očka. S 37-letno javnosti neznano Slovenkoje dobil hčer. Deklica se je rodila pred tremi meseci, zdaj pa je novico potrdila mati skrivnostne zdravstvene tehnice Veselove iz Slovenije. Par je svojo zvezo doslej uspešno skrival pred javnostjo, večino časa pa preživlja v Sloveniji.O Akijevem zasebnem življenju hrvaški mediji ne poročajo veliko. Znano je, da je bil dvakrat poročen. V prvem zakonu se mu je rodil sin, ki se prav tako kot oče ukvarja z glasbo. Drugi zakon zje trajal 40 let, v tem času pa se jima je rodila. Z Ingrid se skoraj nikoli nista pojavila na družabnih dogodkih, zato so jo le redki videli skupaj.»Zasebno življenje mora ostati zasebno. Moja soproga se ni želela izpostavljati z menoj in to so fotografi vedeli in naju niti niso fotografirali. Mnogokrat se je zgodilo, da je v medijih izšla fotografija, na kateri sem skupaj z drugo, pa me je nato Ingrid vprašala: 'Od kdaj sem jaz svetlolasa?' Denar ni pomemben. Najpomembnejša je družina. Ko v rokah držim svoje vnuke, se zavem, kaj je najpomembnejše na svetu. Ne denar, temveč družina,« je leta 2017 dejal za srbski tabloid Blic.Družini želimo iskrene čestitke.