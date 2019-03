Gaja oponašala trenerko Natašo: jo je užalila?

V resničnostnem šovu The biggest loser se kilogrami topijo kot za stavo. Oba trenerja sta do svojih varovancev neizprosna. Trenerka rdeče skupine Nataša je znana po svojem vedno energičnem in glasnem načinu vodenja, kar v težkih trenutkih pomaga tudi tekmovalcem na treningih. Njena varovanka Gaja se je po enem od napornih treningov vživela v Natašino kožo in jo skušala posnemati. Povedala je še, da si želi nekoč imeti prav toliko energije kot njena trenerka.



Simpatična Gaja sicer ostaja v šovu, saj so ji sotekmovalci v zadnji oddaji namenili imuniteto in ji dodelili še en teden trdih treningov in izgubljanja kilogramov.