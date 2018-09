FOTO: Slovenska manekenka skače od veselja: velika zabava, na kateri so razkrili spol otroka

Zabava z vsemi detajli. FOTO: Theycallmebambam

In na koncu veselje, modri konfeti. FOTO: Theycallmebambam

»Verjetno ni več novost, da pričakujeva otročka. Ker živiva v Londonu, daleč od družine in prijateljev, sva se odločila, da preskočiva baby shower konec leta in narediva zabavo, kjer bova razkrila spol otroka, kar v Sloveniji – tik pred poroko,« je na svojem blogu zapisala. Nekdanja miss Slovenije, manekenka in t. i. vplivnica na družbenih omrežjih je širnemu svetu razkrila, da z možempričakujeta fantka.In kako sta to izvedela? Na zabavi za razkritje spola otroka (Gender Reveal Party), ki so, kot piše, pogoste v ZDA, sta to izvedela skupaj z najbližjimi družinskimi člani in prijatelji … Ko so v zraku poleteli modri konfeti, sta skočila od veselja.Fantek bo, je pokazal ultrazvok. Vse skupaj je sporočila javnosti na svojem blogu Zabava je sicer minila v modro-roza barvi, kjer je bilo poskrbljeno za vse podrobnosti, od okrasja do torte …