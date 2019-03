Maska, ki briše sledove časa

V času, ko je mladosten videz vse bolj opevan in cenjen, se mnogi zatekajo k različnim načinom pomlajevanja. Med temi obstajajo povsem naravni in neagresivni, s katerimi je mogoče nekoliko upočasniti in ublažiti posledice časa. Eden od njih je maska iz sestavin, ki jih imate v domači kuhinji. Kaj potrebujete? sok limone žličko mandljevega olja od dve do tri žličke medu bombažno