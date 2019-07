FOTO: Mirela pokazala bogatega izbranca, za darilo dobila nepremičnino

Mirela Lapanović je osvojila šarmantnega bogatega moškega. FOTO: Instagram

Najrazvpitejša zmagovalka resničnostnih šovov pri nas(43), ki se je udeležila tudi šova Parovi (Pari) v Srbiji je razkrila, da je našla svojega srčnega izbranca. Fotografijo svojega moškega je objavila na instagramu in se za zadovoljna.si pohvalila, da je bila to »ljubezen na prvi nasmeh«.»Zaljubil se je v mojo iskrenost in sprejel me z vsemi napakami in vrlinami. Jaz sem bila šokirana, da moški, ki je svetovljan, želi resničnostno zvezdnico za svojo partnerico, a on je moški, ki je odprtega značaja in ga to ne moti, še več, laska mu. Ve vse o mojem življenju in jaz sem ponovno nasmejana, srečna in kmalu bom lastnica svoje nepremičnine, kar je najlepše darilo, ki ga lahko mati dveh sinov dobi, saj bo nekega dne stanovanje njuno in končno bom imela svoj dom na morju,« je povedala presrečna Mirela.Dodala je še, da je njen moški bogat, a da njegov bančni račun nima zveze s tem, kaj ona čuti do njega. Imena ni razkrila, je pa dejala, da veliko potuje, da bo kmalu prišla v Slovenijo, »saj pogreša svojo družino in vse moje najdražje prijatelje in sinova«. Jeseni se z izbrancem selita »daleč stran«.